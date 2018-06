FBI prende suspeito de incêndio em consulado chinês O FBI prendeu um suspeito de ter ateado fogo intencionalmente no consulado chinês em São Francisco, afirmou nesta segunda-feira o porta-voz do FBI, Peter Lee. Ninguém ficou ferido durante o incêndio ocorrido na noite do primeiro dia do ano e que destruíram o lobby do edifício.