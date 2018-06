FBI prende suspeitos de planejar explodir ponte em Ohio

Segundo o FBI, não houve perigo de risco ao público por que os artefatos explosivos não funcionavam e eram controlados por um de seus agentes secretos.

Os detidos têm idades entre 20 e 35 anos. O alvo dos suspeitos era uma ponte do Parque Nacional do Vale de Cuyahoga, ao sul do centro de Cleveland.

O FBI disse que o caso não tem relação com o 1º aniversário da morte de Osama Bin Laden, nesta quarta-feira, ou com qualquer grupo terrorista conhecido. As informações são da Associated Press e Dow Jones.