FBI revela plano de milicianos para sequestrar governadora do Estado de Michigan

WASHINGTON - O FBI (polícia federal americana) revelou nesta quinta-feira, 8, que frustrou o plano de seis membros de uma milícia nos Estados Unidos para sequestrar a governadora democrata do Estado de Michigan, Gretchen Whitmer. A governadora foi criticada publicamente várias vezes pelo presidente Donald Trump por manter uma política restritiva para conter o avanço do coronavírus no Estado.

Segundo o FBI, os seis foram presos e serão julgados. Autoridades do Estado de Michigan também informaram que mais sete pessoas que planejavam atacar a polícia e iniciar uma guerra civil foram presas.

Os conspiradores, de acordo com um depoimento do FBI, pareciam motivados por sua crença de que os governos estaduais, incluindo o de Michigan, estavam violando a Constituição. Um dos envolvidos reclamou em junho que Whitmer estava controlando a abertura de academias - uma aparente referência às restrições do Estado. Sem o conhecimento deles, o FBI tinha informantes gravando muitas de suas discussões, de acordo com o depoimento.

Segundo documentos da justiça publicados nesta quinta-feira, os seis homens planejavam sequestrar Whitmer antes das eleições presidenciais de 3 de novembro e "julgá-la por traição", como apontou a investigação conduzia pelo FBI desde o início do ano.

Em meados de março, Gretchen promulgou algumas das restrições mais duras do país para frear a pandemia e coronavírus em seu Estado, um dos mais afetados pela covid-19.

Os milicianos consideravam a governadora uma "tirana" e planejavam vários cenários para sequestrá-la em sua residência em Lansing, a capital do Estado, e em sua casa de férias no norte de Michigan. Segundo um agente secreto do FBI, para levar seu plano adiante, os conspiradores tentaram comprar explosivos.

Trump critica frequentemente Whitmer pela maneira como ela gerenciou a crise de saúde no Estado. Em abril, ele publicou a mensagem: "liberem Michigan".

e várias centenas de opositores ao confinamento, alguns fortemente armados, foram às ruas de Lansing várias vezes para protestar e pedir a reabertura da economia local.

No fim de abril, alguns desses manifestantes armados chegaram a entrar no Capitólio de Michigan para exigir um relaxamento das medidas sanitárias.

Ao apresentar as acusações, as autoridades citaram o clima político tóxico do país. “Todos nós em Michigan podemos discordar sobre política”, disse Matthew Schneider, o procurador dos EUA para o Distrito Leste de Michigan. “Mas essas divergências nunca, jamais devem ser transformadas em violência.”/W.POST e AFP