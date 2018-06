FBI soube que suspeito morto era religioso radical

Tamerlan Tsarnaev morreu em uma troca de tiros com a polícia na madrugada de sexta-feira e seu irmão mais novo foi capturado vivo no final do dia. Eles foram identificados pelas autoridades e parentes como chechenos do sul da Rússia que moravam nos Estados Unidos há cerca de uma década.

De acordo com o FBI, o governo estrangeiro disse que, com base em suas informações, Tamerlan Tasarnev era um religioso radical e que ele havia mudado drasticamente desde 2010. O jovem se preparava para deixar os Estados Unidos.

O FBI disse que entrevistou Tsarnaev e seus parentes e que não encontrou qualquer atividade terrorista nos EUA ou no exterior. As informações são da Associated Press.