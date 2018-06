FBI vasculha casa em busca de cartas com veneno

Ontem, autoridades bloquearam a casa durante horas seguidas e armaram tendas no quintal enquanto varriam o local em busca de provas.

Agentes do FBI entraram na casa vestindo roupas de proteção e máscaras de ventilação. A residência fica em New Boston, cidade próxima à fronteira de Oklahoma e Arkansas.

A busca foi feita após a esposa do suspeito entrar em contato com o FBI, informou o agente, que falou sob condição de anonimato e não estava autorizado a dar detalhes sobre a investigação ou revelar nomes de suspeitos. As informações são da Associated Press.