FDA, dos EUA, diz estar pronto a trabalhar com farmacêuticas contra Ebola

A agência norte-americana reguladora de alimentos e medicamentos (FDA) afirmou em um comunicado que "está pronta" para trabalhar com empresas e pesquisadores que trabalham com pacientes, na busca de um tratamento.

Um alto funcionário dentro FDA disse à Reuters que a agência iria considerar propostas para fornecer tratamentos de acordo com as novas diretrizes especiais de emergência de drogas, se os benefícios do tratamento superarem os potenciais riscos de segurança.

"Nós levamos isso muito, muito a sério", disse a fonte.

A declaração da FDA segue apelos de médicos em meio à falta de progressos em tratamentos para o Ebola, um mercado considerado muito pequeno para ganhar muita atenção pelas grandes empresas farmacêuticas.

(Por Julie Steenhuysen)