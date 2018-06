Febre de Bush pai persiste e ele continua na UTI

Em um breve e-mail na quarta-feira, McGrath informou que Bush, de 88 anos, deu entrada no hospital, mas que estava alerta e conversando com a equipe médica. Segundo ele, os médicos estavam otimistas mas cautelosos em relação ao tratamento. Desde domingo, Bush pai está na UTI.

Na manhã desta quinta-feira, porém, McGrath informou que não há novas informações sobre a condição de Bush e que ele emitirá um novo comunicado "quando os acontecimentos justificarem a ação".

Bush está hospitalizado desde 23 de novembro, quando ele apresentou tosse relacionada à bronquite após uma série de entradas no hospital por causa de complicações provocadas pela doença.

A febre que manteve Bush no hospital durante o Natal tem piorado, e os médicos o colocaram em uma dieta restrita a líquidos. "É uma febre alta, e tem aumentado nos últimos dois dias", disse McGrath. "É uma febre teimosa que não quer ir embora." Ele acrescentou, no entanto, que a tosse que inicialmente levou Bush ao hospital já melhorou. As informações são da Associated Press.