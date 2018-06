Fed: dirigentes fizeram teleconferência sobre diretriz

No entanto, a reunião extraordinária ilustra o quanto as mudanças de fato implementadas no comunicado do Fed já estavam sendo discutidas. Desde o fim de 2012, o Fed dizia que não consideraria aumentar os juros até que a taxa de desemprego caísse para 6,5%, com inflação abaixo de 2,5%.

Na reunião oficial do mês passado, os dirigentes decidiram abandonar gatilhos quantitativos e focar em uma série de indicadores econômicos para avaliar quando elevar as taxas de juros, que estão próximas de zero desde dezembro de 2008.

A ata mostrou ainda que alguns dirigentes se preocuparam com a possibilidade de as previsões para as taxas de juros, divulgadas juntamente com o comunicado, mostrarem o quanto suas visões sobre o momento do primeiro aperto monetário mudaram.

Um gráfico mostrando onde os dirigentes acreditam que as taxas de juros de curto prazo estarão no futuro mostram algumas autoridades esperando juros maiores do que foi o caso em dezembro - vez anterior na qual as projeções foram divulgadas. Fonte: Dow Jones Newswires.