Fed revisa resultados dos testes de 15 bancos

A revisão feita pelo Fed rebaixou os resultados de três instituições: Bank of America, American Express e HSBC North America Holdings. Ainda assim, os três têm níveis de capital de nível 1 superiores aos 5% requeridos pelo teste. Os resultados de 12 bancos foram revisados para cima.

Funcionários do Fed negaram-se a comentar as mudanças. Em comunicado à imprensa, o Fed diz apenas que elas resultaram em parte de "inconsistências" na maneira como as autoridades reguladoras trataram aumentos de dividendos ou recompras de ações ocorridos no quarto trimestre de 2013.

Entre as mudanças, a taxa de capital do Zions Bancorp foi elevada em 0,1 ponto porcentual, para 3,6%; a do Northern Trust foi elevada de 11,4% para 11,7%. A maior redução foi no caso da American Express, de 12,6% para 12,1%. Fonte: Dow Jones Newswires.