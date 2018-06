Feminista nua tira estátua do menino Jesus do presépio do Vaticano

VATICANO - Enquanto o Papa Francisco fazia suas orações de Natal para mais de 80 mil fiéis, e lembrava as crianças que sofrem maus-tratos ou violência, uma manifestante do grupo ativista Femen invadiu nu a um presépio em tamanho natural montado na Praça São Pedro e tentou sair com a estátua do menino Jesus.

Diante dos olhares assustados de centenas de pessoas, ela foi contida com dificuldades por policiais. A manifestante não teve tempo de explicar os motivos do protesto, mas conseguiu exibir o corpo onde havia uma inscrição com um protesto feminista: "Deus é mulher" (God is woman).

Após cobrir e retirar a manifestante do local, a polícia repôs a estátua de Jesus na manjedoura de onde havia sido retirada.(Associated Press)