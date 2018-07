Ferimentos de Saleh são graves e podem complicar seu retorno ao Iêmen

SANAA - O presidente iemenita, Ali Abdullah Saleh, sofreu queimaduras em 40% do corpo e tem um pulmão comprometido como consequência do atentado que sofreu na sexta-feira passada em Sana, segundo altos funcionários americanos citados nesta terça, 7, pela cadeia "CNN".

Saleh tem um ferimento provocado por uma lesão no peito de sete centímetros de profundidade, informaram as fontes.

As fontes anônimas americanas puseram em dúvida se Saleh, que recebe tratamento médico na Arábia Saudita e que cedeu seus poderes provisoriamente ao vice-presidente do Iêmen, Abderabu Mansur Hadi, poderá voltar a desempenhar seu cargo.

Uma das fontes consultadas pela "CNN" comentou que não acredita que os sauditas permitirão a Saleh retornar ao Iêmen, e que as autoridades de Riad devem pressioná-lo para que aceite a proposta do Conselho de Cooperação do Golfo, que prevê sua renúncia em troca de imunidade.

No entanto, a televisão estatal iemenita "Ejbaria" assegurou na segunda-feira que o presidente voltaria ao Iêmen assim que se recuperar das duas intervenções cirúrgicas realizadas na Arábia Saudita.

Saleh chegou no domingo à base aérea Rei Khalid, na Arábia Saudita, e de lá foi conduzido a um hospital militar onde permanece internado.