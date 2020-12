Fernández diz que vacinação começa na Argentina este ano e será o 1º a tomar

BUENOS AIRES - O presidente da Argentina, Alberto Fernández, anunciou nesta quinta-feira, 10, que seu governo assinou um acordo com a Rússia para garantir o fornecimento de vacinas. Ele disse ainda que a vacinação começa ainda em 2021 no país de 44 milhões de habitantes e que será o primeiro a tomá-la.

"Alguns semeiam muitas dúvidas sobre a qualidade científica russa, mas o instituto onde foi desenvolvido tem vários prêmios Nobel", disse Fernández. "O primeiro a tomar a vacina sou eu porque não duvido da qualidade da vacina. Vou ser vacinado antes de mais ninguém para que ninguém tenha medo". As declarações de Fernández foram dadas ao lado do Ministro da Saúde, Ginés González García.

Segundo o chefe de Estado argentino, o contrato inclui o aquisição de doses suficientes para vacinar entre janeiro e fevereiro um total de 10 milhões de argentinos, com uma primeira remessa de cerca de 600 mil doses que irão imunizar 300 mil pessoas antes do final do ano.

“Durante janeiro teremos doses para vacinar 5 milhões pessoas e em fevereiro o restante das doses necessárias serão concluídas a fim de atingir a vacinação dos 10 milhões de pessoas que antecipamos", disse ele.

Terceiro contrato

O acordo alcançado com os russos para o fornecimento de vacinas é o terceiro firmado pela Argentina até agora, depois ds fechados com a AstraZeneca e a Universidade de Oxford e outro com o COVAX, um mecanismo das Nações Unidas criado com o objetivo de garantir o acesso global equitativo às vacinas contra covid-19.

Uma das particularidades do contrato com a Rússia é que ele contém uma cláusula favorável à Argentina para contar com mais 10 milhões de doses adicionais em março, caso as demais vacinas atrasem a chegada ao país.

O Ministro da Saúde da Argentina enfatizou esta questão dizendo que o fundo russo era o único licitante que ofereceu segurança contratual quanto à entrega das doses em tempo hábil.