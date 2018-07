Fernando Lugo recebe alta de hospital em SP

O hospital acrescentou que Lugo continuará fazendo tratamento de manutenção, mas afirmou que seu quadro clínico mostra a remissão completa da doença. O boletim foi baseado em informações dos médicos Antonio Carlos Onofre de Lira e Paulo Ayrosa Galvão, do Hospital Sírio-libanês. O presidente ainda foi acompanhado por uma equipe médica do Paraguai.

Lugo cancelou sua viagem ao Peru nesta semana, onde assistiria à posse do presidente Ollanta Humala, para viajar a São Paulo. Segundo a ministra da Saúde do Paraguai, Esperanza Martínez, Lugo sofreu um mal-estar e as defesas do seu organismo se enfraqueceram.