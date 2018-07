Ferrari batida causou boatos No dia 20, um acidente envolvendo uma Ferrari em Pequim causou uma onda de boatos em redes sociais chinesas. A polícia não divulgou informações sobre o motorista que bateu o carro de luxo em uma ponte da cidade. Em pouco tempo, especulações sobre o condutor do veículo ser Bo Guagua, filho de Bo Xilai, se espalharam. A reação do governo chinês foi bloquear as buscas pela marca do carro na internet.