Ferrovia que liga cidades sauditas vai operar em 2014

A construção do projeto está em andamento e a estação principal vai custar mais de 3,2 bilhões riyals (unidade monetária na Arábia Saudita), ou US$ 853,6 milhões, disse Jobarah Al-Suraisry, que também é presidente da Companhia Ferroviária Saudita, a SRO, segundo a SPA.

O projeto Haramain tem por objetivo aliviar o congestionamento na estrada que liga as duas cidades sagradas durante as peregrinações do hajj muçulmano e da umrah, além de reduzir a duração da viagem.

Em janeiro, a Arábia Saudita, o maior exportador de petróleo do mundo, assinou um contrato de 30,8 bilhões de riyals com um consórcio espanhol para a segunda fase do projeto de alta velocidade. As informações são da Dow Jones.