Ferryboat bate em cais em Manhattan e deixa 58 feridos, 2 em estado crítico Cinquenta e oito pessoas ficaram feridas, duas delas em estado crítico, quando um ferryboat colidiu ontem com o cais em que ia atracar no sul de Manhattan, indicaram fontes dos bombeiros e a polícia de Nova York. O porta-voz da Guarda Costeira, Charles Rowe, afirmou que o Seastreak Wall Street, que havia deixado o Estado vizinho de New Jersey, transportava 326 passageiros e 5 tripulantes no momento do acidente, ocorrido pouco antes das 9 horas perto de Wall Street. A autoridade de transportes da cidade, Janette Sadik-Kahn, disse que o ferry, que avançava a uma velocidade de entre 10 e 12 nós, estava atrasado, e se chocou com outra embarcação antes de atingir o cais.