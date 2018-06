‘Festa da queda’ de presidente motiva promoções na Coreia do Sul

Para muitos empresários sul-coreanos, o impeachment da presidente Park Geun-hye foi um momento de celebração e promoção. Um hotel na cidade portuária de Busan colocou um cartaz em sua fachada dizendo que todos os quartos seriam gratuitos para quem quisesse acompanhar a decisão do afastamento da presidente.

Restaurantes, cafés e lojas de roupas também ofereceram descontos para comemorar a saída de Park, uma dirigente altamente impopular e envolvida em denúncias de corrupção.

“Queria dividir as boas notícias com meus clientes”, disse Hong, de 32 anos, dono de um café em Seul.

Ele estava vendendo ontem um bolinho de arroz com desconto de 25% para celebrar. A promoção deve acabar hoje.

Donos de food trucks na capital sul-coreana ofereciam comida grátis aos passantes na noite de ontem.

Um dos restaurantes estabeleceu o preço da cerveja a 2,34 wons, em referência ao número de deputados que votaram pelo afastamento da presidente sul-coreana.

“Eu estava do lado da Assembleia Nacional quando conseguimos os votos dos 234 deputados para a aprovação do impeachment”, disse o dono do estabelecimento. “Eu me senti muito bem de testemunhar isso”. / AP