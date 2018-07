Festa da vitória lembra Néstor

A Praça de Maio, tradicional ponto de encontro das manifestações políticas em Buenos Aires, começou a encher pouco depois das 18 horas de domingo. Do início ao fim, o espírito do ex-presidente Néstor Kirchner, morto há um ano, estava presente.

Veja também:

Cristina e aliados dominarão Congresso

NUESTRA AMÉRICA: Diário das eleições argentinas

ARIEL PALÁCIOS: Os bastidores de Buenos Aires

Bandeiras da Argentina com o rosto de Cristina Kirchner e faixas em apoio à presidente reeleita e ao ex-presidente eram vendidas em toda a Avenida Presidente Roque Saenz Peña, que termina no Obelisco, e na Avenida 9 de Julio.

O tráfego nas imediações foi bloqueado pela polícia. A militância kirchnerista preparara dois palcos para a festa. Um, colado às grades que isolavam a Casa Rosada e outro perto do edifício do Cabildo. Nele, lia-se a faixa: "O amor venceu o ódio". E havia ilustrações de Perón, Evita e Ernesto 'Che' Guevara.

Enquanto a praça enchia, o sistema de som tocava uma música da banda de rock La Mancha de Rolando, do vice-presidente eleito Amado Boudou: Avanti Morocha (Pra frente, Morena). Um militante kirchnerista fazia o papel de mestre de cerimônias. "Viva a Pátria! Viva Cristina! Viva Néstor!", dizia. "Néstor não morreu! Néstor está presente e vive em cada um de nós hoje."

Cristina lembrou o marido no discurso da vitória, feito no Hotel Continental e transmitido para a praça, pouco antes das 22 horas. "Quero agradecer a alguém que já não pode mais falar comigo, mas é o principal responsável pela vitória de hoje", disse. "Quando ele dizia coisas que hoje nos trouxeram aqui, era uma voz criticada e condenada."

A multidão respondeu com um grito emprestado dos campos de futebol, com a letra adaptada para homenagear o ex-presidente: "Néstor no se murió/ Néstor no se murió/ Néstor vive en el pueblo." (Néstor não morreu, Néstor vive no povo).

Os primeiros a chegar à Praça de Maio foram militantes da La Cámpora, grupo estudantil liderada pelo filho de Cristina, Máximo. A Juventude Peronista também estava presente. Concentrados perto do palco, alguns levavam bandeiras da Venezuela.

Após o discurso da vitória, Cristina prometeu ir à praça. Pouco antes da meia-noite, cumpriu com a palavra. Falou por cerca de dez minutos. Agradeceu aos jovens ali presentes, dedicou a vitória a eles e disse ver Néstor no rosto de cada um. Ao final, chamou seus colaboradores ao palco e dançou ao som da banda de Bodou os hits da campanha.