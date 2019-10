Festa de eleitores de Alberto Fernández tem provocações a Macri

A celebração peronista pela vitória de Alberto Fernández invadiu a madrugada de segunda-feira, 28, com provocações a Mauricio Macri. Em meio a saltos e buzinaços que interromperam parcialmente a Avenida 9 de Julio, os cânticos mais comuns ao redor do Obelisco diziam "no se pudo" (não se pôde), referência ao lema de campanha conservadora, "sí, se puede". Outro prognosticava que "coxinhas não voltarão" .

O peronista foi eleito em primeiro turno neste domingo, 27, presidente da Argentina, tendo como vice Cristina Kirchner, mentora da chapa que devolve o poder à esquerda após quatro anos. Com 98% das urnas apuradas, ele obteve 48,03% dos votos e , 40,7%. O resultado deve ser confirmado pela Justiça Eleitoral argentina nos próximos dias.

Para Entender 'Estado' acompanha eleição na Argentina dentro da principal favela de Buenos Aires Reportagem aluga 'cafofo' na comunidade onde classe média decadente encontra miseráveis que não conseguem ascender

A artesã Isabel Barrios, de 47 anos, segurava um cartaz com a foto de Cristina Kirchner, eleita vice-presidente, e a inscrição "obrigado por voltar". "Num país machista como este, é bom tê-la de volta. O governo dela pode ter falhado no combate à criminalidade, mas não se compara ao de Macri, totalmente inexperiente", afirmou.

Outra frase entoada nas celebrações era "Néstor no se murió" (Néstor não morreu), gritada vivamente casualmente por outro Néstor, o vendedor de camisetas Néstor Delbene, de 48 anos.

À 1h, ele já havia vendido no QG da campanha peronista todas as unidades em que Fernández e Cristina apareciam estampados juntos. Quando estendeu o que sobrou ao lado do Obelisco, haviam sobrado somente aquelas em que Cristina aparecia sozinha.

Cada camiseta começou a ser vendida a 300 pesos (R$ 21) no início da noite, preço que caiu pela metade ao fim da celebração. O custo de fabricação é de cerca de 120 pesos cada.

Para Entender O quanto você sabe sobre política argentina? Teste seus conhecimentos Acompanhou a campanha presidencial no país vizinho? Faça nosso quiz e veja o quanto você sabe da história recente do país

Uma das questões mais comuns na Argentina é o grau de autonomia que terá Fernández no governo, já que Cristina decidiu nomeá-lo cabeça de chapa, embora ele fosse um desconhecido do grande público.

"Neste aspecto, a camiseta dele foi mais procurada que a dela", garantiu Néstor. Embora se identifique com o peronismo, ele também vendeu durante a campanha produtos com o "sí, se puede" de Macri. Sussurrando, ele contou feliz ter vendido todas as bandeiras macristas durante uma série de comícios com que o conservador tentou em 30 dias levar a eleição para o segundo turno.