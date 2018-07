Festas de Ano Novo matam dois e ferem 561 na Itália As comemorações do Réveillon deixaram pelo menos dois mortos e 561 feridos na Itália, na maioria dos casos pelo uso de rojões e fogos de artifício artesanais, que explodiram ferindo as pessoas que os manuseavam. Em Roma, um homem que estourava explosivos a partir da sacada do seu apartamento morreu quando o dispositivo explodiu, ferindo outros moradores que estavam perto, incluindo três crianças, informou a agência Ansa da Itália.