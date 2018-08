Feto é encontrado em banheiro de avião em Nova York

NOVA YORK - Uma equipe de limpeza de um avião da American Airlines encontrou nesta terça-feira, 7, um feto no banheiro da aeronave estacionada no aeroporto de LaGuardia, em Nova York, informaram vários veículos de imprensa locais.

Segundo fontes das forças de segurança, os empregados descobriram o feto antes das 7h local (10h, em Brasília) em um voo procedente de Charlotte, na Carolina do Norte, que tinha aterrissado em Nova York ontem à noite, aponta o News 4.

A American Airlines confirmou que está realizando uma investigação e publicou um comunicado no qual descreve o fato como uma "situação trágica e delicada". "Estamos cooperando ativamente com as forças da lei na investigação", disse um porta-voz da companhia.

O aeroporto de LaGuardia, por sua vez, informou sobre possíveis atrasos no Terminal B "pelas necessidades médicas de um cliente", sem dar mais detalhes.

O promotor do Distrito de Queens, onde está localizado o aeroporto, afirmou que está investigando o fato e um médico legista faria uma autópsia para determinar como o feto morreu. / EFE