FHC se encontra com Macri e planeja reunião com Alberto Fernández

BUENOS AIRES - O presidente da Argentina, Mauricio Macri, e o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso se reuniram nesta quarta-feira, 21, como confirmou FHC em entrevista ao Estado.

O ex-presidente, que está na Argentina para um seminário, publicou em sua conta no Twitter na manhã desta quarta que tentaria conversar tanto com Macri quanto com seu rival na eleição presidencial argentina, Alberto Fernández.

Irei hoje a Buenos Aires, seminário do jornal Clarín. Tentarei falar tanto com Macri, que conheço, como Fernandez. A Argentina escolherá entre os dois. Ela será sempre nossa vizinha. Devemos ter boas relações e não transformar nossas opções em fator de atrifto entre nações irmãs. — Fernando Henrique Cardoso (@FHC) August 21, 2019

Após reunião de 40 minutos com Macri, o ex-presidente reforçou que não se envolve na política eleitoral de outros países. “Acho que alguém que foi ou que é presidente tem que se relacionar com os Estados, não com as pessoas. Minhas opiniões são pessoais, não têm reflexo político maior”, disse, sem querer estabelecer relações com o fato de que o presidente Jair Bolsonaro tem atacado diretamente Fernández, e ameaçado deixar o Mercosul caso ele vença a votação.

Questionado sobre ter dado conselhos eleitorais a Macri, FHC negou. “Apenas disse o que eu fiz quando era presidente na transição de um governo para o outro. Eu acho que o mais importante é que a democracia ganhe.”

Macri foi derrotado com larga vantagem por Fernández nas primárias presidenciais e dificilmente conseguirá reverter o quadro para as eleições de outubro.

FHC ainda afirmou que reconhece a situação financeira instável da Argentina e isso dificulta que o governo atue com “firmeza”.