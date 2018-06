Fiat vai comprar restantes de ações da Chrysler

A Fiat fará um pagamento inicial de US$ 1,9 bilhão para o fundo e um adicional de US$ 1,75 bilhão após o fechamento do acordo.

A Chrysler também fará um pagamento adicional no valor de US$ 700 milhões para o fundo como parte do acordo com a UAW. O acordo deve ser fechado em 20 de janeiro, informou comunicado da Chrysler.

O acordo elimina a necessidade de um IPO da participação do fundo na empresa, o que analistas avaliaram anteriormente em US$ 5,6 bilhões. Fonte: Associated Press.