Fidel: Ahmadinejad está tranquilo ante ameaça dos EUA O ex-presidente de Cuba, Fidel Castro, disse nesta sexta-feira em um artigo publicado no diário estatal Granma que o presidente do Irã, Mahmoud Ahmadinejad, está "tranquilo", mesmo com a possibilidade de um ataque dos EUA ao seu país. Fidel também qualificou de "imundície" um vídeo que mostra soldados dos Estados Unidos urinando em cadáveres de guerrilheiros mortos do grupo fundamentalista Taleban.