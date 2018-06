Fidel Castro aparece em público pela 1ª vez em 9 meses

Jornais e sites oficiais mostravam nesta quinta-feira a fotografia do líder sentado de costas, apontando para um trabalho enquanto o artista Alexis Leyva conversa com ele, no evento ocorrido na noite de quarta-feira.

O jornal espanhol La Vanguardia publicou outras três fotografias em seu site que mostram o rosto de Fidel, usando uma jaqueta preta e um cachecol verde, numa noite fresca de Havana.

A última aparição em público de Fidel havia sido em 9 de abril de 2013, quando ele participou da inauguração de uma escola, também na capital.

Em dezembro ele teve um encontro privado com o presidente venezuelano Nicolás Maduro, importante aliado de Cuba.

Fidel, de 87 anos, comandou Cuba por 48 anos antes de ficar doente em julho de 2006 e entregar o poder a seu irmão, Raúl, que se tornou formalmente presidente de Cuba em janeiro de 2008. Fonte: Associated Press.