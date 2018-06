Fidel Castro desmente rumores sobre seu estado de saúde

HAVANA - O ex-presidente de Cuba Fidel Castro qualifica de "mentiras" e "insólitas estupidezes" os rumores que circularam nos últimos dias sobre seu estado de saúde, em artigo divulgado nesta segunda-feira, 22, no site oficial Cubadebate, acompanhado de novas fotos.

Veja também:

Fidel Castro reaparece ao lado de ex-vice-presidente da Venezuela

Saúde de Fidel volta a despertar rumores

CURTA NOSSA PÁGINA NO FACEBOOK

"Aves de mau agouro! Não lembro sequer o que é uma dor de cabeça. Como prova de quanto são mentirosos, lhes mostro as fotos que acompanham este artigo", escreve o líder cubano, de 86 anos e afastado do poder desde 2006, em um texto intitulado "Fidel Castro está agonizando".

Veja fotos:

Junto ao artigo, o "Cubadebate" publica uma série de fotos tiradas por Álex Castro - fotógrafo e filho do líder cubano - onde se vê o ex-presidente ao ar livre, de pé, apoiado em um bastão metálico, com chapéu de palha e vestido com camisa xadrez e calças esportivas.

No texto, Fidel explica que deixou de publicar Reflexões - que começou a escrever durante sua convalescença após delegar o poder há seis anos - porque não é seu papel "ocupar as páginas" da imprensa cubana "consagrada a outras tarefas que o país requer".