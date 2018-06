Fidel Castro reaparece ao lado de ex-vice-presidente da Venezuela

Texto atualizado às 22h45

HAVANA - Fidel Castro apareceu em público pela primeira vez em quase sete meses durante o fim de semana. A informação é do ex-vice-presidente venezuelano Elías Jaua, que afirmou ter se encontrado com o líder cubano no sábado, em Havana, afastando rumores de que o revolucionário estaria à beira da morte.

“O comandante Fidel teve a gentileza de nos receber. Estivemos por cinco horas conversando sobre agricultura, história e política internacional”, disse Jaua, afirmando que o ex-presidente cubano, de 86 anos, “está muito bem, muito lúcido”.

Segundo o ex-vice de Hugo Chávez, durante o encontro, o cubano estava “muito alegre, com um sorriso constante e falando de muitas coisas”.

O venezuelano mostrou uma foto em que aparece ao lado de Fidel e da mulher do ex-presidente cubano, Dalia Soto del Valle. Sorridente, o líder cubano vestia uma camisa escura de mangas curtas e usava um chapéu de palha característico dos camponeses de seu país.

Jaua disse que Fidel o acompanhou até o Hotel Nacional, em Havana, onde estava hospedado. O líder revolucionário teria ainda conversado com funcionários do estabelecimento.

Fidel não aparecia em público desde 28 de março, quando imagens de um encontro dele com o papa Bento XVI, que visitava Cuba, foram divulgadas na imprensa.

(Com agências internacionais)