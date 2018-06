Fidel Castro reaparece em público três dias após acordo entre Cuba e EUA

O líder da revolução cubana, Fidel Castro, fez uma aparição pública nessa sexta-feira, apenas três dias após o anúncio do acordo para restabelecimento das relações diplomáticas entre Cuba e Estados Unidos. Castro reuniu-se com produtores de queijo no Instituto de Investigação da Indústria Alimentícia e não fez qualquer menção à abertura das embaixadas de Cuba e EUA em Washington e Havana.

De acordo com nota oficial do governo cubano, o encontro de Fidel com 19 produtores de queijo durou mais de 4 horas e foi guiado pelas explanações do ex-presidente sobre os problemas que afetam os níveis de alimentação da população, como a mudança climática e as guerras frequentes.

A última vez que Castro havia aparecido em público foi em abril, num encontro com estudantes venezuelanos. Antes disso, o ex-presidente de Cuba não mostrava as caras há mais de um ano, o que alimentou boatos sobre o seu estado de saúde. Ele completa 89 anos no próximo dia 13 de agosto. (Com informações de AP, EFE e Reuters)