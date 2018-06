Fidel Castro volta a aparecer em foto após quatro meses

Imagem mostra Fidel conversando com o jornalista espanhol Ignacio Ramonet. (Foto: Cubadebate/EFE)

HAVANA - A mídia oficial de Cuba publicou nesta segunda-feira, 16, a primeira foto do ex-presidente Fidel Castro em mais de quatro meses. A imagem mostra o líder cubano de 87 anos em uma animada conversa com o jornalista espanhol, Ignacio Ramonet.

Ramonet informou à Associated Press que os dois conversaram por duas horas, nas quais foram discutidos a morte de Nelson Mandela, a política na Venezuela e a mudança no clima. "Eu o encontrei com excelente saúde."

A foto mostra Fidel sentado, usando uma roupa esportiva azul, frente à Ramonet e gesticulando com a mão esquerda. Ramonet e o site Cubadebate disseram que a foto foi tirada na sexta-feira.

Fidel, que deixou o poder em 2006 por motivos de saúde, não fez comentários sobre a morte do ex-presidente sul-africano Nelson Mandela, o que levantou suspeitas sobre sua saúde. Ramonet é autor do livro Cem horas com Fidel, publicado em 2006. / AP