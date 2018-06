Fidel fala por mais de uma hora após votar na eleição de domingo

Depois de conversar por mais de uma hora com admiradores, após votar na eleição parlamentar de domingo em Cuba, o líder Fidel Castro concedeu entrevista à imprensa oficial da ilha. De acordo com declarações publicadas ontem pelo Granma - órgão oficial do Partido Comunista -, o ex-presidente garantiu que seu colega venezuelano, Hugo Chávez, está "muito melhor" após ser submetido à quarta cirurgia de câncer em dezembro.

A aparição pública de Fidel no domingo foi considerada a mais longa desde 2010. Foi também a primeira vez que ele votou numa junta eleitoral desde que adoeceu, em 2006. Nas últimas eleições, ele tinha votado em sua residência. Curvado e com a barba branca, Fidel, de 86 anos, apareceu na TV estatal depositando seu voto na urna, no fim da tarde de domingo.

O locutor da TV disse que Fidel conversou sobre os esforços do regime comunista para reformar a economia, sobre a integração latino-americana, sobre Chávez e outros assuntos.

Com a voz fraca, ele saudou a participação popular na eleição de domingo. "O povo é realmente revolucionário, realmente tem se sacrificado. Não precisamos provar isso, a história provará. Cinquenta anos de bloqueio (econômico dos EUA) e ele não desistiu."

Fidel foi um dos representantes eleitos no domingo para a Assembleia Nacional. Os cubanos foram às urnas para eleger 612 deputados e mais de mil delegados das assembleias provinciais, em um processo comandado pelo Partido Comunista Cubano - o único que pode apresentar candidatos.

O presidente Raúl Castro e outros líderes também foram mostrados pela TV estatal depositando seus votos e comentando a importância da eleição como sinal de apoio às reformas no país e à independência de Cuba em relação aos EUA. / REUTERS e EFE