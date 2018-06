Fidel foi um dos mais importantes políticos contemporâneos, afirma Dilma

São Paulo - A ex-presidente Dilma Rousseff lamentou, em nota, a morte do ex-presidente cubano Fidel Castro, o que classificou como motivo de luta e dor. "Fidel foi um dos mais importantes políticos contemporâneos e um visionário que acreditou na construção de uma sociedade fraterna e justa, sem fome nem exploração, numa América Latina unida e forte", destacou ela, em nota.

Dilma disse ainda que "Sonhadores e militantes progressistas, todos que lutam por justiça social e por um mundo menos desigual" acordaram tristes neste sábado, 26 de novembro com a morte de Fidel, "líder da revolução cubana e uma das mais influentes expressões políticas do século 20".

Fidel foi, de acordo com Dilma, "um homem que soube unir ação e pensamento, mobilizando forças populares contra a exploração de seu povo". O classificou ainda como um "ícone para milhões de jovens em todo o mundo".

"Meus mais profundos sentimentos à família Castro, aos filhos e netos de Fidel, ao seu irmão Raul e ao povo cubano. Minha solidariedade e carinho neste momento de dor e despedida. Hasta siempre, Fidel!", finalizou Dilma.

A ex-presidente não informou se participará do funeral de Fidel, em Havana. Ele faleceu ontem à noite aos 90 anos. O corpo do líder da revolução cubana será cremado e foi decretado luto oficial de 9 dias no país caribenho, período que deve se encerrar com o funeral, no dia 4 de dezembro.