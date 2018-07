Fidel lamenta perda do 'melhor amigo' de Cuba, Chávez

Em artigo publicado no jornal Granma, órgão oficial do Partido Comunista de Cuba, Fidel observou que o estado delicado da saúde de Chávez já era conhecido, mas ainda assim a notícia de sua morte, em 5 de março, foi recebida com choque.

"Na tarde de 5 de março faleceu o melhor amigo que teve o povo cubano ao longo de sua história", escreveu Fidel no artigo.

Reflexões - O artigo no qual Fidel lamentou a morte de Chávez foi publicado como mais um da série "Reflexões" e foi reproduzido por outros jornais cubanos. A série de artigos fora interrompida no ano passado. Na ocasião, Fidel alegou que seus textos estavam ocupando um espaço valioso na mídia estatal cubana e que este deveria ser usado com outros propósitos. As informações são da Associated Press.