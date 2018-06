Fidel recebe espiões soltos pelos EUA e fotos são divulgadas

HAVANA - O ex-presidente de Cuba Fidel Castro se reuniu no sábado com "Los Cinco", os agentes cubanos que estiveram presos nos Estados Unidos por espionagem, relatou o líder revolucionário em artigo publicado nesta segunda-feira, 2, pela imprensa oficial da ilha.

"Eu os recebi no sábado dia 28 de fevereiro, 73 dias depois que pisaram no território cubano", escreveu Fidel no início do artigo no qual se disse "feliz" pelo encontro que durou cinco horas na residência do ex-presidente.

Os "Cinco Heróis Antiterroristas", como são conhecidos em Cuba Gerardo Hernández, Ramón Labañino, Antonio Guerrero, René González e Fernando González, foram presos em 1998 nos EUA, quando o FBI desarticulou a rede de espionagem cubana "Avispa" (vespa, em espanhol), que atuava no sul da Flórida. Em 2001, os cinco foram condenados a longas penas de prisão.

René González e Fernando González cumpriram suas penas e retornaram à ilha, já os outros três integrantes do grupo foram libertados em 17 de dezembro, resultado das negociações entre Cuba e EUA durante mais de um ano para o restabelecimento das relações diplomáticas.

Em seu artigo, Fidel ressalta que "Los Cinco" nunca provocaram "dano" aos EUA. "Eles tentavam prevenir e impedir os atos terroristas contra nosso povo organizados pelos órgãos de inteligência americanos, que a opinião mundial conhece", disse o líder cubano.

Segundo Fidel, o encontro ocorreu agora porque "o principal da chegada deles era saudar parentes, amigos e o povo, sem descuidar um minuto sequer da saúde e do estado de saúde". "Fiquei feliz durante horas ontem (sábado). Ouvi relatos maravilhosos de heroísmo do grupo liderado por Gerardo", disse o ex-presidente.

Fidel encerrou o artigo dizendo que pedirá aos cinco para dedicarem "uma parte de seu imenso prestígio em algo que será extremamente útil ao povo cubano", mas não especificou do que se trata.

O artigo é acompanhado por fotos do encontro onde é possível vê-lo sentado, posando e conversando com os agentes. O ex-líder cubano, de 88 anos, está afastado do poder desde 2006 devido a uma doença.

No dia 24 de fevereiro, seu irmão, o presidente Raúl Castro, condecorou "Los Cinco" com o título de Heróis da República de Cuba por cumprirem com "dedicação, dignidade e firmeza" a "sagrada missão" de defender a ilha do terrorismo. /EFE