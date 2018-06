Fidel reclama de vista e joelho com problemas O ex-presidente de Cuba Fidel Castro contrariou seu hábito de não falar de si mesmo e, em uma entrevista publicada ontem pela imprensa oficial do país, se queixou de um problema no joelho, de visão enfraquecida e de dificuldades em se ajustar a mudanças de luz. O líder revolucionário assegurou que seu amigo Hugo Chávez se recupera bem e falou até das perspectivas da humanidade de povoar Marte.