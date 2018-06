Fidel vai à sessão do Parlamento pela 1ª vez desde 2010

Dois dias após Raúl Castro ter mencionado a possibilidade de deixar o governo, os 612 membros do parlamento iniciaram neste domingo uma sessão para eleger aquele que será presidente de Cuba nos próximos cinco anos.

Estebán Lazo, vice-presidente do Conselho de Estado, foi eleito novo presidente do Parlamento Cubano, informou a agência de notícias Prensa Latina. Aos 69 anos, Lazo também é membro do escritório do Partido Comunista, o único autorizado na ilha. Ele sucede Ricardo Alarcón, que estava no cargo desde 1993.

Os parlamentares também reelegeram Ana María Mari Machado como vice-presidente e Miriam Brito como secretária, acrescentou a agência cubana. Amarilys Pérez, que preside a Comissão Nacional de Candidaturas, afirmou em entrevista concedida ao jornal Juventud Rebelde que após a primeira votação o novo presidente assumirá o cargo. Ela explicou que os deputados devem em seguida realizar a "nomeação e eleição do Conselho de Estado", cuja presidência está nas mãos de Raúl Castro há cinco anos.

Em Cuba, o Conselho de Estado é o órgão máximo do governo e os seus membros são escolhidos pelos deputados da Assembleia Nacional ao início de cada legislatura. O conselho é composto de um presidente, um primeiro vice-presidente, cinco vice-presidentes, um secretário e mais 23 membros. Amarilys considera que com esta eleição "estamos pensando em um projeto que garanta a continuidade da revolução, de nosso sistema socialista, a vontade da maioria dos cubanos." As informações são da Associated Press.