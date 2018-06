Fiés relembram Paixão de Cristo na Terra Santa Cristãos na Terra Santa celebraram a crucificação de Jesus Cristo nas orações e procissões pela cidade velha de Jerusalém nesta Sexta-feira Santa. Milhares de peregrinos cristãos percorreram as ruas de paralelepípedos ao longo da "Via Dolorosa" carregando cruzes de madeira até chegarem à Igreja do Santo Sepulcro. A tradição diz que a igreja foi construída no local em que Jesus foi crucificado, sepultado e ressuscitado. O feriado de Páscoa e a Páscoa Judaica coincidem neste ano. De acordo com os Evangelhos, Jesus participou da Santa Ceia - uma refeição de Páscoa - horas antes de ser traído. Cristãos acreditam que Jesus foi crucificado na Sexta-feira Santa e ressuscitou no Domingo de Páscoa. Fonte: Associated Press.