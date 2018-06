Em comunicado, Blatter afirmou que Mandela "foi um dos grandes homens do nosso tempo."

Além disso, o presidente da Fifa afirmou que ele e Mandela sempre concordaram sobre o poder do futebol para unir as pessoas com paz e amizade.

Uma das últimas aparições públicas de Mandela foi durante a cerimônia de encerramento da Copa do Mundo da África do Sul em 2010. Fonte: Associated Press.