Fiji diz que milícia síria vai libertar capacetes azuis

O grupo ligado à Al-Qaeda havia listado anteriormente três demandas para libertar os chamados capacetes azuis originários do Fiji que foram capturados no dia 28 de agosto. O grupo exigia a retirada do seu nome da lista de terroristas das Nações Unidas, queria que suprimentos de ajuda humanitária fossem enviados à capital Damasco e pediam a compensação por três combatentes mortos em um tiroteio com oficiais da ONU.

Tikoitoga disse que a amizade que o Fiji construiu com as nações por meio do esforço de manutenção da paz nos últimos anos contribuiu para a resolução pacífica do impasse. Fonte: Associated Press.