Filas por combustíveis em NY crescem nesta sexta-feira

As operações, no entanto, seguiam restritas a Nova York, enquanto em Nova Jérsei duas refinarias permanecem fechadas, com relatos de danos severos nas instalações. Muitos postos nas cidades ainda não tinham energia elétrica para receber o carregamento de gasolina e atender normalmente.

O motorista de táxi da cidade de Nova York Mohammad Sultan estacionou seu carro amarelo num posto Hess na avenida Coney Island à meia-noite para ser o primeiro da fila quando o combustível fosse desembarcado na manhã desta quinta-feira. Três horas depois, 180 veículos estavam atrás dele, enquanto o posto seguia sem combustível. "Por causa da falta de combustível, há milhares de taxistas estacionados, perdendo tempo e dinheiro", reclamou Sultan.

A falta de combustível e de energia elétrica para bombeá-lo nos tanques dos carros teve um impacto notável no trânsito nesta manhã nas áreas mais densas de Nova York e Nova Jérsei, quatro dias depois de que a supertempestade Sandy atingir a Costa Leste dos EUA. As informações são da Associated Press.