Filha de Bill e Hillary Clinton anuncia que está grávida

Chelsea Clinton publicou nesta segunda-feira em sua conta no Twitter que está grávida de novo, seu segundo filho depois de Charlotte e o segundo neto do ex-presidente Bill Clinton e da pré-candidata democrata à Presidência Hillary Clinton.

"No próximo verão, Charlotte será uma irmã mais velha! Me sentindo muito abençoada e grata nesta época de festas", escreveu Chelsea na mensagem.

Next summer, Charlotte is going to be a big sister! Feeling very blessed & grateful this holiday season. pic.twitter.com/gpCGqcmeCq — Chelsea Clinton (@ChelseaClinton) 21 dezembro 2015