Filha de Chávez condena mentiras sobre saúde do pai Uma das filhas do presidente da Venezuela, Hugo Chávez, exigiu que as redes sociais parem de divulgar "mentiras" sobre a saúde de seu pai, após a circulação de rumores sobre a morte do líder. "Respeitem a família e especialmente respeitem meu povo. Chega de mentiras! Estamos perto do papai, vivendo, lutando e recuperando sua saúde, com Deus", escreveu Maria Gabriela Chávez, no Twitter na sexta-feira.