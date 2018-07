Filha de comandante nazista trabalhou para serviço secreto alemão, diz Bild

BERLIM - A filha do comandante da SS nazista Heinrich Himmler trabalhou entre 1961 e 1963 como secretária do serviço secreto da República Federal da Alemanha, a antiga Alemanha Ocidental, segundo informações publicadas nesta sexta-feira, 29, pelo jornal Bild.

Segundo a publicação, a filha de Himmler, Gudrun Burwitz, foi uma nazista convicta até sua morte aos 88 anos em maio.

Gudrun, segundo o Bild, começou a trabalhar para o Serviço de Inteligência Alemão (BND, na sigla em alemão) quando o mesmo era chefiado por Reinhard Gehlen, que durante o período nazista tinha sido general do Exército.

Muitos dos agentes recrutados por Gehlen para o BND tinham trabalhado no passado para a Gestapo, a polícia secreta do regime nazista, e para a SS, o Exército do regime hitlerista.

Segundo o Bild, o BND teria confirmado que Gudrun tinha trabalhado para a organização "até 1963" utilizando um nome falso.

O jornal alemão afirmou que Burwitz adorava seu pai, um dos mentores do Holocausto, nunca se distanciou de seus crimes e manteve contatos com círculos da extrema direita alemã até atingir uma idade avançada.

A filha de Himmler apoiou organizações neonazistas como a Juventude Viking, que seguia o modelo das juventudes hitleristas.

Ela também apoiou uma organização fundada em 1951 que prestava auxílio financeiro a antigos criminosos de guerra.

Ao longo da sua vida, Gudrun só concedeu uma entrevista, em 1959, quando tinha 30 anos, e nela definiu como sua missão mudar a imagem de seu pai diante da história.

"Meu pai é visto hoje como o maior genocida da história. Quero tentar mudar essa imagem", disse ela na época ao jornalista Norbert Leber.

Gudrun Himmler era casada com Wulf-Dieter Burwitz, uma figura também ativa em movimentos de extrema direita e funcionário do neonazista Partido Nacional-Democrático da Alemanha (NPD).

Heinrich Himmler (1900-1945) foi chefe da polícia alemã e ministro de Interior durante o 3º Reich e uma de suas tarefas foi a organização do extermínio dos judeus europeus.

No fim da guerra, Himmler tentou fugir, mas acabou sendo capturado pelos aliados e se suicidou ao engolir uma cápsula de cianureto durante interrogatório na prisão em 23 de maio de 1945. / EFE