Filha de Kate e príncipe William recebe o nome de Charlotte Elizabeth Diana

(Atualizada às 14h55) LONDRES - Os duques de Cambridge, príncipe William e Kate Middleton, deram o nome de Charlotte Elizabeth Diana para a filha que nasceu no sábado em Londres, informou o Palácio de Kensington, residência oficial do casal real. A princesa é quarta na linha de sucessão ao trono britânico.

A bebê real agora será chamada pelo título de Sua Alteza Real a Princesa Charlotte de Cambridge.

A menina nasceu na manhã de sábado no hospital St. Mary´s, em Londres, com 3,7 quilos. Charlotte é a quarta na linha de sucessão, atrás do irmão, príncipe George, do pai, príncipe William, e do avô, príncipe Charles. Antes de anunciar o nome da princesa, seus pais deveriam informá-lo à rainha Elizabeth II.

Acredita-se que Charlotte, feminino de Charles, é uma homenagem a seu avô e herdeiro do trono; Elizabeth seria por sua bisavó, a rainha Elizabeth II; e Diana por sua avó paterna, a princesa Diana, mãe de William.

Charlotte era o nome favorito nas casas de apostas, apesar de nos últimos dias ter ficado na segunda posição, atrás do nome Alice. Elizabeth e Diana também estavam entre os mais populares.

A bebê real foi apresentada ao mundo na tarde de sábado pelos pais, 12 horas depois de Kate dar entrada no hospital para ter dar à luz a filha. Para homenagear a bisneta na ocasião do nascimento, a rainha Elizabeth II compareceu a uma cerimônia vestida de rosa.

Kate e William se casaram em abril de 2011 e tiveram o seu primeiro filho, o príncipe George, no mesmo hospital, em julho de 2013.

Celebração. Nesta segunda, o nascimento da princesa foi celebrado oficialmente com salvas de canhão no Hyde Park e na Torre de Londres, como marca a tradição na Grã-Bretanha.

As Tropas do Rei e da Real Artilharia montadas dispararam 41 tiros de canhão no parque londrino, ao mesmo tempo que a Honorável Companhia de Artilharia disparou outros 62 tiros desde a Torre de Londres, com 21 tiros de canhão adicionais em nome de "City", o centro financeiro da cidade.

Antes da salva das Tropas do Rei, o grupo da Real Artilharia interpretou o tema "Isn't she lovely?" de Stevie Wonder, que o músico compôs para celebrar nascimento de sua filha Aisha. /AP e EFE