Filha de narcotraficante lança cerveja 'El Chapo'

GUADALAJARA, MÉXICO - Tome uma gelada, tome uma cerveja El Chapo. Esta é a mensagem que Alejandrina Guzman, cuja companhia desenvolveu uma cerveja dedicada a seu infame pai, o narcontraficante Joaquin El Chapo Guzmán, preso nos Estados Unidos.

A cerveja é parte da marca El Chapo 701, que já lançou uma linha de roupas inspiradas no ex-chefão do cartel mexicano de Sinaloa, que a revista Forbes situou em 2009 como o 701ª pessoa mais rica do mundo. Nessa época, a revista estimou a fortuna dele em US$ 1 bilhão.

"Esta é uma cerveja natural, com 4% de álcool. Este protótipo é uma lager, feita com malte, arroz e mel, então é muito boa", disse Adriana Ituarte, representante de vendas da marca. "A ideia é que ela seja vendida em bares que oferçam cervejas artesanais." Uma garrafa de 355 ml bottle custa 70.10 pesos (cerca de R$ 15).

“El Chapo”, que enviou drogas para o mundo todo e fugiu duas vezes de prisões de segurança máxima antes de sua última captura, foi extraditado para os EUA em 2017 e condenado no ano passado à pena perpétua por tráfico de drogas. / REUTERS