Filha de Obama estagiará em produtora de cinema

A filha mais velha de Obama, Malia, estagiará no setor de marketing ou no setor de desenvolvimento da produtora de cinema novaiorquina The Weinstein Co., segundo o site especializado The Hollywood Reporter. Malia deve assumir a nova função em fevereiro, após voltar das férias que passará com sua família em Palm Springs, na Califórnia. Simultaneamente ao emprego na produtora, a filha mais velha do ex-presidente começará os seus estudos na Universidade de Harvard, após ter tirado um ano sabático. Malia já havia demonstrado interesse pelo audiovisual, tendo estagiado nas produções da série "Girls", da HBO, e "Extant", da CBS.

A The Weinstein Co. é uma importante produtora de Hollywood que realizou filmes como "Bastardos Inglórios" (2009), "O Discurso do Rei " (2010), "O Artista" (2011) e "Carol" (2015). Harvey Weinstein, um dos donos da produtora, é considerado um figurão do americano e também é conhecido por sua simpatia pelo Partido Democrata e por ter arrecadado fundos para diferentes campanhas eleitorais em seu apoio. Junto com seu irmão, Bob, os Weinstein fundaram a Miramax e foram responsáveis por descobrir o cineasta Quentin Tarantino.