A filha do vice-prefeito de Jinping, na província chinesa de Guizhou, causou a fúria dos cidadãos ao espalhar pela internet fotos com suas bolsas de grife. A jovem You Yixi exibia nas imagens acessórios de marcas francesas e italianas com preços exorbitantes. O pai de Yixi tentou amenizar o caso declarando que todas as peças são falsificações.