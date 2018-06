Filha de Raúl Castro consegue visto para os EUA

Mariela é uma conhecida defensora dos direitos dos gays. Mas sua presença na reunião da semana que vem da Associação para Estudos Latino-americanos em São Francisco já é criticada por políticos cubano-americanos.

A filha do presidente dirige o Centro Cubano para Educação Sexual. Uma funcionário da organização disse nesta quinta-feira que Mariela obteve permissão e participará da conferência, assim como de um evento em Washington. A funcionária falou em condição da anonimato porque não está autorizada a falar sobre o assunto.

Funcionários da Seção de Interesses Norte-americanos em Havana e do Departamento de Estado negaram-se a falar sobre o assunto. As informações são da Associated Press.