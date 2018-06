Filha de Raúl Castro obtém visto americano A sexóloga cubana Mariela Castro, filha do presidente Raúl Castro, conseguiu um visto para os EUA para participar de um congresso acadêmico em San Francisco. De acordo com a organização do evento, Mariela, ativista contra a homofobia, participará de um painel sobre diversidade sexual. As informações foram divulgadas pelo Centro Nacional de Educação Sexual (Cenesex), dirigido por Mariela em Cuba. O Departamento de Estado dos EUA, no entanto, não confirmou nem desmentiu a concessão do visto.