Filha de Strauss-Khan depõe sobre denúncias A Justiça francesa interrogou na segunda-feira Camille, uma das filhas do ex-diretor-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI) Dominique Strauss-Kahn, no processo em que ele é acusado de tentativa de estupro em 2003 contra a jornalista Tristane Banon. As duas eram amigas na época. O processo está em fase preliminar. Fontes da Justiça disseram que o líder do Partido Socialista francês, François Hollande, também será interrogado sobre o caso. Tristane diz que o economista a atacou durante uma entrevista.