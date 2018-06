Filha de vice-presidente cubano deserta e vai aos EUA

Glenda Murillo Dias, de 24 anos, filha do vice-presidente Marino Murillo, cruzou para o Texas, a partir do México, de acordo com uma reportagem na versão online dos EUA, em espanhol do jornal "El Nuevo Herald".

Cubanos que põem o pé em solo americano têm a permissão de permanecerem no país como parte da política de Washington chamada "pé molhado, pé seco". Já os cubanos interceptados no mar são devolvidos a Cuba.

A causa da deserção de Glenda ainda é desconhecida, mas o jornal disse que o incidente representa "um voto de desconfiança nas reformas econômicas determinadas pelo presidente Raul Castro, e que o pai dela tem um mandato para implementá-las". O vice-presidente de Cuba, um economista de profissão, é conhecido como o "czar reforma". As informações são da Dow Jones.